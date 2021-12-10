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Анна Богдан в соблазнительных позах показала свои незагорелые места и фантастически длинные ноги

10 декабря 2021, 05:17
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Модель выбрала идеальный образ, который подчеркнул все ее прелести.

Анна Богдан в сексуальном наряде показала шикарные ножки / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристический агент и победительница шоу Холостяк-11 Анна Богдан поделилась с фанатами строгими и одновременно соблазнительными кадрами.

Их модель выложила на своей страничке в Instagram - Богдан похвасталась восхитительно длинными ногами. Их девушка подчеркнула черными ботфортами выше колена. Кроме обуви на ней - лишь черное боди с высокой посадкой, открывающее следы от загара, и пара золотых украшений.

На фото девушка предстала в манящих позах: сперва она раскинулась на полу, слегка приподняв таз и крепко уперев ноги в пол, затем - свободно сидя в кресле, закинув ногу на ногу.

В манящем образе Анна Богдан явно чувствует себя уверенно и сексуально.

В комментариях под фото собралось немало критиков, которые упрекнули девушку в чрезмерной откровенности, мол, замуж пора, а вы тут по полу валяетесь да фигурой всех соблазняете. А кто-то и вовсе обозвал кузнечиком.

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Анну Богдан раскритиковали за откровенные позы / instagram.com/hannastorozhuk

Однако большинство поклонников не углядели в фотосессии Богдан ничего пошлого. Наоборот - похвалили девушку за удачный ракурс, демонстрирующий ее шикарные ноги:

"Анюта!!!! Ты просто само совершенство!!! ❤️"

"Стал понимать выражение ноги от ушей)"

"Вааааай! Как красиво! Вот это ноги!"

"Нельзя иметь такие ноги! это опасно❤️"

"Идеальное тело. Невероятные ноги ❤️"

Анна Богдан покорила поклонников притягательными позами / instagram.com/hannastorozhuk

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