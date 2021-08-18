Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

Победительница шоу Холостяк 11 Анна Богдан нечасто показывает откровенные кадры - она проводит общение с поклонниками в сториз, демонстрирует путешествия с Михаилом, или рассказывает о своей будущей профессии, или чем она планирует заниматься.

В этот раз Анна Богдан в своем сториз завела поклонник селфи, на котором предстала в сексуальном нижнем белье - кружевном, и практически прозрачном.

На фото Анна Богдан с растрепанными волосами похвасталась округлыми женскими прелестями, засветила шикарный загар и гладенькое тело.

"Обожаю красивое нижнее белье. Чувствуешь себя в нем богиней. И, кстати, очень придает уверенности", - написала она, и поинтересовалась, согласны с ней поклонники, или нет?

Комментарии от поклонников к своему селфи видит только сама Анна Богдан - так как фото она опубликовала в сториз, то только автору доступны все реакции на него. Но, не сомневаемся, что поклонники забросали ее комплиментами.

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