Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье

Победительница Холостяка Анна Богдан произвела фурор горячим селфи в зеркале.
Победительница шоу Холостяк 11 Анна Богдан нечасто показывает откровенные кадры - она проводит общение с поклонниками в сториз, демонстрирует путешествия с Михаилом, или рассказывает о своей будущей профессии, или чем она планирует заниматься.
В этот раз Анна Богдан в своем сториз завела поклонник селфи, на котором предстала в сексуальном нижнем белье - кружевном, и практически прозрачном.
На фото Анна Богдан с растрепанными волосами похвасталась округлыми женскими прелестями, засветила шикарный загар и гладенькое тело.
"Обожаю красивое нижнее белье. Чувствуешь себя в нем богиней. И, кстати, очень придает уверенности", - написала она, и поинтересовалась, согласны с ней поклонники, или нет?
Комментарии от поклонников к своему селфи видит только сама Анна Богдан - так как фото она опубликовала в сториз, то только автору доступны все реакции на него. Но, не сомневаемся, что поклонники забросали ее комплиментами.
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