Анита Луценко в прозрачном боди без трусов произвела фурор в провокационной позе

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty/

Фитнес-тренер и автор книг, бывшая ведущая Зважених і щасливих Анита Луценко иногда любит побаловать поклонников горячими фото. Ее поклонники вдохновляются на занятия для достижения такой же идеальной фигуры, как у нее.

Неожиданно она показала пикантное фото, на котором посветила интимными подробностями своей фигуры.

Анита Луценко в Instagram показала, как она сидит поджав одну ногу, а вторую согнув в колене.

При этом Луценко позировала в прозрачном боди, сложив руки и раздвинув ноги так, что засветила грудь и интимные подробности фигуры.

"Начала смотреть интервью Маши Ефросининой с Kazka и классный вопрос прозвучал в блице: что выберешь популярность или деньги? А вы, что выбрали бы или выбираете? Быть популярным, но мало зарабатывать или никто тебя не знает или мало, но "шаланды полные кефали"?", - поинтересовалась она на фото

Анита Луценко / instagram.com/anitasporty/

"Роскошная женщина", "Анита, не перестаю вами восхищаться", "Какое фото", "Роскошная красотка", "Просто богиня", - пишут поклонники, и почти что массово пишут, что выбрали бы деньги - за них можна купить, популярность или что угодно.

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