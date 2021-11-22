Ани Лорак в латексе показала все свои прелести

Ани Лорак удивила костюмом / instagram.com/anilorak

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, в очередной раз завело поклонником ошеломительным образом. Звезда опубликовала в Instagram несколько фото с последнего концерта, показав себя в латексном костюме.

Лорак предстала в черном топе и лосинах. Наряд был сексуальным. Короткий топ приоткрыл часть тела певицы. Так, она продемонстрировала подтянутый живот.

Кроме того, певица нанесла на лицо яркий макияж с акцентом на глаза и распустила длинные ровные волосы.

Фотографы запечатлели ее в самых сексуальных позах во время выступления, а поклонники засыпали восхищенными комментариями, акцентировав на ее "безупречном" виде.

Как ранее писал Главред, дочь Ани Лорак, 10-летняя София Муратовна Налчаджиоглу привлекла внимание поклонников нелепыми видео, которые сама же и выкладывает в Сеть. Новый ролик вызвал бурю негодования и критики своим крайне неприятным содержанием.

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