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Ани Лорак едва вместила огромную грудь в новое бикини

3 июня 2021, 05:43

Певица похвасталась внушительным бюстом на обольстительном фото.

Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак, которая рассказала, сколько стоит ее обнаженная фотосессия, сверкнула аппетитными формами на жарком пляже после отдыха на Мальдивах.

Певица продемонсирировала купальник цвета радуги, который удачно обтянул все ее сексуальные прелести. Лорак сверкнула упругими бедрами и сочной грудью, выходя из воды на пляже.

"Каждый год мы ждем этого сезона, чтобы наконец выдохнуть и насладиться солнечными днями. Мы чаще гуляем, проводим вечера на уютных верандах и с нетерпением ждем приближающегося отпуска.

Такой купальник отлично подчеркивает фигуру, одна из моих любимых моделей – треугольная форма", - пишет певица.

Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

"Фигура", "Купальник", "Офигенная", "Очень красивая серия купальников! Вам безумно идёт", "Солнечная,яркая и такая красивая. У вас такая шикарная фигура", "Ах, какая женщина!", "Потрясающая фигура!!! Невозможно оторвать взгляд", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что в откровенном интервью, посвященном клипу Раздетая Ани Лорак рассказала, сколько ей предлагают за откровенные фотосессии в русских изданиях.

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