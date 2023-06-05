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Андрей Шевченко в Киеве показал главных красоток своей семьи - сестру и мать

Анна Подгорная
5 июня 2023, 10:46 обновлено 5 июня, 10:47
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Семья Шевы оказывает активную поддержку Украине и ее народу.
Андрей Шевченко с семьей
Андрей Шевченко поделился редкими кадрами с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andriyshevchenko

Украинский футболист, тренер и общественный деятель Андрей Шевченко посетил Киев вместе со своим старшим сыном Джорданом в рамках украинской благотворительной программы United24.

В столице Шева успел решить не только рабочие моменты, связанные с помощью Украине, но и провести личные встречи. В частности он прогулялся по Киеву с одними из самых главных женщин в его жизни.

На своей странице в Instagram он показал фотографии со своей старшей сестрой Еленой и матерью Любовью. Поклонники остались в восторге от женщин Шевченко - их хвалят за красоту и влияние на футболиста, как на человека, дескать именно такие дамы и воспитывают настоящих казаков.

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Стоит отметить, что не только спортсмен, но и его семья занимается помощью украинцам. Елена и Любовь в начале полномасштабной войны в Украине приютили в своем доме две семьи, которые смогли эвакуироваться из Бучи.

Андрей Шевченко с семьей
Андрей Шевченко с сыном Джорданом прогулялся по Киеву с мамой и старшей сестрой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andriyshevchenko

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также на измене попался муж известной актрисы Натали Портман - мужчину застукали за поцелуями с молодой женщиной, которая младше голливудской звезды на 16 лет.

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