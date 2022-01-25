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Анастасия Покрещук в одних кружевных трусиках показала горячее тело и внушительную силиконовую грудь

25 января 2022, 04:42
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Модель с самыми большими скулами в мире показала все свои изгибы и рельефы практически обнаженной.

Анастасия Покрещук снялась в кружевном белье / instagram.com/justqueen88

Модель, блогерка и обладательница титула девушки с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук обнажила тело, в которое вложила так много денег и труда.

Девушка неустанно совершенствуется, повинуясь собственным представления о прекрасном. Помимо накачанных скул и губ, Покрещук - гордая хозяйка пары весьма внушительных искусственных грудей. А летом 2021 года она принялась "прокачивать" и остальное тело.

Свою естественную худобу модель подчеркнула имплантатами искусственных кубиков пресса. Также она сделала липофилинг ягодиц.

Фигура у Анасатсии Покрещук получилась "что надо", в соответствии со всеми канонами современной моды. Не удивительно, что блогерка не упускает возможности всячески ее демонстрировать.

Так на своей странице в Instagram она показала свое восхитительное тело в одних лишь розовых кружевных трусиках. Соски Покрещук прикрыла только прядями длинных малиновых волос.

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Анастасия Покрещук в розовых трусиках показала роскошное тело / instagram.com/justqueen88

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Ранее 155-килограммовая модель Тесс Холлидей полностью обнажилась в знак протеста.

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