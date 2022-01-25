Анастасия Покрещук в одних кружевных трусиках показала горячее тело и внушительную силиконовую грудь

Модель с самыми большими скулами в мире показала все свои изгибы и рельефы практически обнаженной.
Модель, блогерка и обладательница титула девушки с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук обнажила тело, в которое вложила так много денег и труда.
Девушка неустанно совершенствуется, повинуясь собственным представления о прекрасном. Помимо накачанных скул и губ, Покрещук - гордая хозяйка пары весьма внушительных искусственных грудей. А летом 2021 года она принялась "прокачивать" и остальное тело.
Свою естественную худобу модель подчеркнула имплантатами искусственных кубиков пресса. Также она сделала липофилинг ягодиц.
Фигура у Анасатсии Покрещук получилась "что надо", в соответствии со всеми канонами современной моды. Не удивительно, что блогерка не упускает возможности всячески ее демонстрировать.
Так на своей странице в Instagram она показала свое восхитительное тело в одних лишь розовых кружевных трусиках. Соски Покрещук прикрыла только прядями длинных малиновых волос.
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