Анасасию Волочкову в развратном микробикини застукали в объятиях женатого мужчины

Анастасия Волочкова в бикини засветилась в объятиях Никиты Джигурды / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова долгое время дружит с рашистским актером и певцом Никитой Джигурдой. Похоже, незамужняя танцовщица решила перевести эту дружбу в более интимное русло.

На своей странице в Instagram балерина показала серию фото, на которых сперва женатый Джигурда трогает ее за грудь. Затем "друзья" и вовсе отправились в салон, где продают купальники.

Для Волочковой мужчина выбрал развратное микробикини ярко-красного цвета, которое едва скрывает интимные части тела танцовщицы. Вероятно Джигурда также участвовал и в примерке, ведь балерина появилась в его объятиях в дерзком купальнике.

Комментарии к фотографии Анастасия Волочкова скрыла, чтобы не нарваться в очередной раз на критику за чрезмерно развязное поведение.

Никита Джигурда выбрал для Анастасии Волочковой откровенное микробикини с блестками / instagram.com/volochkova_art

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