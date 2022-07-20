Анасасию Волочкову в развратном микробикини застукали в объятиях женатого мужчины

Балерина пригласила старого знакомого поучаствовать в примерке купальников.
Российская балерина Анастасия Волочкова долгое время дружит с рашистским актером и певцом Никитой Джигурдой. Похоже, незамужняя танцовщица решила перевести эту дружбу в более интимное русло.
На своей странице в Instagram балерина показала серию фото, на которых сперва женатый Джигурда трогает ее за грудь. Затем "друзья" и вовсе отправились в салон, где продают купальники.
Для Волочковой мужчина выбрал развратное микробикини ярко-красного цвета, которое едва скрывает интимные части тела танцовщицы. Вероятно Джигурда также участвовал и в примерке, ведь балерина появилась в его объятиях в дерзком купальнике.
Комментарии к фотографии Анастасия Волочкова скрыла, чтобы не нарваться в очередной раз на критику за чрезмерно развязное поведение.
Читайте также61-летний сексуально зависимый Дэвид Духовны показал новую подружку в два раза младше него
Ранее 54-летняя австралийская певица Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье кислотно-желтого цвета засветила стройные ножки.
Также Мадонна удивила поклонников видом своего лица вблизи - настоящее произведение пластической хирургии она явила миру без капли макияжа.
Другие новости:
- Бросила вызов старению: 57-летняя Элизабет Херли произвела фурор в дерзком бикини
- Мировая супермодель Линда Евангелиста появилась на публике впервые после разрушающей бьюти-процедуры
- Наташа Королева рассказала, сколько в ее жизни было мужчин