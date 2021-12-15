Американская "Барби" с грудью 34-го размера решила "сделать" огромные бразильские ягодицы

Аллегра Коул планирует увеличить ягодицы / instagram.com/allegracoleworld

52-летняя американская модель и блогерка Аллегра Коул помешана на пластических операциях. Кроме филлеров и ботокса в лице, женщина делала подтяжку живота и "бразильскую" подтяжку ягодиц.

Но ее гордость - огромная силиконовая грудь 34-го размера, вес которой более 9 килограмм.

И если своими дыньками Коул вполне довольна, то попа по ее мнению еще далека от идеала.

Всего женщина сделала 5 процедур по накачиванию ягодиц. В средине января она планирует шестую.

Аллегра Коул стремится к совершенству, каким она видит его для себя. Американку называют Барби из-за ее экстремальной фигуры, стремительно приближающейся к кукольной.

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Аллегра Коул до и после пластических операций / instagram.com/allegracoleworld

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