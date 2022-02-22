"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пышные "бутоны"

Злата Огневич снялась в образе полуобнаженной амазонки / instagram.com/zlata.ognevich

Певица и участница шоу Холостячка-2 Злата Огневич уже начала решительную подготовку к весне.

Первые теплые солнечные лучи вдохновили артистку на новую фотосессию, которая, по ее словам, произошла совершенно спонтанно. Образ для съемки получился очень лаконичным, но пришелся фанатам по душе - они нашли его по-весеннему чувственным, открывающим Огневич с новой стороны.

Так на фото певица позировала со множеством мелких косичек, из-за которых она приобрела некую схожесть с девами-воительницами амазонками.

Из одежды на ней были лишь синие джинсы. Голую грудь Огневич прикрывала букетом белых лилий, сквозь листья которых нет-нет да проглядывали упругие прелести артистки.

"Истина не нуждается в оправданиях, она просто есть и Вы просто ее чувствуете. Следуйте за стрелкой своего компаса", - оставила наставление для своих поклонников в подписи к фото певица.

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