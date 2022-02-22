УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пышные "бутоны"

22 февраля 2022, 02:19
Прослушать новость
Остановить

Фанатов певицы поразила напористая страсть артистки на фото.

Злата Огневич снялась в образе полуобнаженной амазонки / instagram.com/zlata.ognevich

Певица и участница шоу Холостячка-2 Злата Огневич уже начала решительную подготовку к весне.

Первые теплые солнечные лучи вдохновили артистку на новую фотосессию, которая, по ее словам, произошла совершенно спонтанно. Образ для съемки получился очень лаконичным, но пришелся фанатам по душе - они нашли его по-весеннему чувственным, открывающим Огневич с новой стороны.

Так на фото певица позировала со множеством мелких косичек, из-за которых она приобрела некую схожесть с девами-воительницами амазонками.

Из одежды на ней были лишь синие джинсы. Голую грудь Огневич прикрывала букетом белых лилий, сквозь листья которых нет-нет да проглядывали упругие прелести артистки.

"Истина не нуждается в оправданиях, она просто есть и Вы просто ее чувствуете. Следуйте за стрелкой своего компаса", - оставила наставление для своих поклонников в подписи к фото певица.

Реклама

Читайте такжеАж пар идет: Катя Осадчая искупалась со Златой Огневич в чане под открытым небом

Ранее режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева побаловала фанатов - показала шикарные формы в задравшемся от ветра платье.

Певица и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала точеную фигуру в стильном купальнике.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Злата Огневич новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пышные "бутоны"». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданиемВрежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданием 7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине Бутусов ударил Шуфрича в студии у Савика Шустера: полное видеоБутусов ударил Шуфрича в студии у Савика Шустера: полное видео Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимкиРоссия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимки
03:44

"Лукава кішка": Ольга Горбачева в леопардовом боди и на четвереньках засветила свою "красоту"

02:42

Белый яд: эксперты рассказали, как употреблять значительно меньше соли

02:36

США вывозят из Украины своих дипломатов переночевать в Польшу - Bloomberg

02:19

"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пышные "бутоны"

01:59

Зеленский срочно обратился к украинцамВидео

Реклама
01:52

Рано или поздно это должно было произойти, "Минск" не привел бы к мирумнение

01:41

Россия нарушила территориальную целостность Украины – генсек ООН

01:40

Vodafone взвинтила тариф: абонентам рассказали о новой цене

01:38

Приметы на 22 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

01:31

Сегодня пройдет экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за признания "ЛДНР"Видео

01:25

"Катастрофические" санкции США: Байден запретил гражданам США инвестировать в "ЛДНР"

00:56

Экперты заявили, что селфи опасны для здоровья

00:51

Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении ВСУ

00:49

"Танки, очень много": очевидцы рассказали о колонне техники в Донецке

00:33

На линии разграничения ВСУ будут стоять лицом к лицу с регулярной армией РФ - договор

00:31

Байден пообщался с Зеленским, Шольцем и Макроном - о чем шла речьВидео

00:22

Срочное заседание СНБО: первые подробностиВидео

00:18

В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться" от военного вмешательстваВидео

21 февраля, понедельник
23:40

Признание Путиным "ЛДНР": ситуация разительно отличается от 2014-гомнение

23:36

Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР"Видео

Реклама
23:34

Путин вводит войска на оккупированный Донбасс под видом "миротворцев"Видео

23:16

Путин признал "ЛДНР": как отреагировали на его решение мировые лидеры

23:14

В России уточнили границы, в которых признают "ДНР" и "ЛНР"Видео

22:52

Путин признал суверенитет "ДНР/ЛНР": что это значит и чего ждатьмнение

22:43

Путин хочет напугать своим безумиеммнение

22:39

Иван Яковина. Украина близка к победе над РФВидеоблоги

22:39

Путин вспомнил, как спрашивал у США о принятии России в НАТО

22:19

5 бесполезных дел по дому, от которых хозяйкам нужно поскорее забытьВидео

22:10

Украина открыла уголовные дела против Путина и членов Совбеза РФ

21:48

Признание Путиным "ЛДНР": какими будут последствия для Украины

21:35

"Это не пустая бравада": Путин оценил планы Украины вновь заполучить ядерное оружиеВидео

21:35

Путин признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе"Видео

21:30

Путин: вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России

20:49

Вашингтон контактировал с Украиной по вопросу возможной эвакуации Зеленского - NBC

20:37

Везение в деньгах и благополучие: кому из знаков крупно повезет на этой неделеВидео

20:19

"Черный понедельник": российские акции рухнули на фоне возможного признания "ЛДНР"

20:17

Путин заявил Шольцу и Макрону о планах признания независимости "ДНР" и "ЛНР"Видео

20:11

"Психоз разжигания в Европе войны": Лукашенко собрался первым идти на войнуВидео

20:07

Россия убеждена, что воюет не с Украиной, а с Западоммнение

19:59

Полиция оцепила дом Медведчука - СМИВидео

Реклама
19:48

Обстрелы на Донбассе: погибло еще двое бойцов ВСУ, а также мирный житель

19:38

Перед заседанием СНБО Зеленский поговорил с БайденомВидео

19:14

Кулеба о возможном признании "ЛДНР": нужно сфокусироваться на усилиях деэскалации

19:12

Бесподобный суп харчо по уникальному рецепту: готовить очень быстроВидео

19:10

Заседание Совбеза РФ было записано заранее - СМИВидео

19:08

Украина - в зоне турбулентности: астролог дала прогноз, будет ли война с Россией в 2022 году

18:47

Кулеба назвал ошибкой отказ от ядерного оружия и призвал созвать Совбез ООНВидео

18:37

В ФСБ отчитались перед Путиным, что захватили в плен "украинского диверсанта"

18:14

Обострение ситуации на Донбассе: много обстрелов, погиб боец ВСУ, есть раненые

18:07

Удача в деньгах и крепкая семья: названы три знака, которым год Тигра принесет счастьеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять