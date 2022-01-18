Alyona Alyona обнажила грудь и рассказала об опасностях онкологических заболеваний

Рак для артистки - не просто страшное слово, а то, с чем она сталкивалась в реальной жизни.
Украинская реп-исполнительница Alyona Alyona взяла на себя важную миссию - поднять осведомленность своих подписчиков о раке груди.
Артистка на своей странице в Instagram выложила "голое" фото, на котором грудь она прикрыла лишь тканевыми масками для лица.
Таким необычным образом Алена Савраненко решила привлечь внимание своих фанатов, особенно их женской половины, к необходимости регулярного самоосмотра и медицинского обследования молочных желез.
Также исполнительница отметила, что о раке груди знает не понаслышке. Alyona Alyona рассказала, что из-за этого недуга пострадала ее бабушка - женщине пришлось удалить одну грудь. К счастью, сейчас с родственницей артистки все в порядке, но Савраненко убеждена: рак - коварная болезнь, которая может наступить внезапно.
Свой рассказ Alyona Alyona подытожила: "Мне бы очень сильно хотелось, чтобы все мои подписчицы заботились о себе и были здоровыми. Обязательно проводили профилактику болезней, а не только лечили их! Хочу, чтобы вы были счастливы! Пожалуйста, хочу обратить внимание еще раз! Проверяйте себя, осматривайте себя, если чувствуете дискомфорт или какие-то еще неприятные ощущения, обязательно обращайтесь к врачу. Берегите себя, потому что я вас люблю, и хочу, чтобы вы были здоровыми".
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