Алла Пугачева в шортах засветила острые коленки в Юрмале

Алла Пугачева показала ноги в коротких шортах / instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева была замечена поклонниками во время прогулки по Юрмале, где сейчас проживает с семьей.

На зло росСМИ, которые постоянно пытаются подловить Примадонну на фотошопе, она и в повседневной жизни выглядит очень свежо и молодо. Она с удовольствием фотографируется с поклонниками.

Одна из фанаток выложила на своей странице в Instagram снимок с Пугачевой. На нем артистка позирует в белой футболке оверсайз, джинсовых шортах до колена и белых кроссовках.

Волосы Алла Борисовна выровняла утюжком, а от палящего августовского солнца защитила голову черной кепкой. Женщина, которая поет, счастливо улыбалась в камеру.

Алла Пугачева с поклонниками в Юрмале / instagram.com/semenesenia

Ранее Максим Галкн эмоционально отреагировал на требование фанатов вернуть Аллу Пугачеву в РФ. Комик подчеркнул, что певица - не мебель, и сама управляет своими передвижениями.

Напомним, телеведущего Отара Кушанашвили едва не забили до смерти бандиты. Он отметил, что "заказать" его могли или Алла Пугачева, или Наталья Ветлицкая.

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