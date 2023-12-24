Алина Гросу на фото показала фанатам красотку-мать

Певица Алина Гросу вернулась в Украину и показала фотографию вместе с родной мамой на фоне рождественских украшений и подарков.

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Алина Гросу вернулась в Украину на праздники / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская поп-певица Алина Гросу на новогодние праздники вернулась в Украину из США (где сейчас получает новое высшее образование). На своей странице в Instagram девушка поделилась свежими фотографиями в кругу семьи.

На фото Гросу изображена вместе с мамой, а также с братьями. Вся семья с улыбками позирует дома на фоне наряженной елки и подарков.

"Наша мама - 3 детей, 4 внука - кто ее лично не знает, даже представить не сможет, что это за человек. Она – это женщина-праздник, локомотив, зайчик-Дюраселл, магнит для прекрасных людей, она – это любовь. А семья – это святое. Проводите всегда с родными вместе время, когда есть возможность. Не скупитесь на эмоции, объятия, любовь и телефонные звонки", – написала певица.

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Напомним, ранее украинская певица Alyosha (она же Елена Тополя), показала свой дерзкий образ в стиле нулевых. Поклонники не ожидали увидеть артистку в таком непривычном для нее луке.

Также 65-летняя американская певица Мадонна примерила на себя дерзкий образ невесты в первую брачную ночь, и не смогла скрыть обнаженный бюст под фатой.

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