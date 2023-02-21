Актриса фильмов для взрослых или мама: жена Виктора Павлика шокировала снимками в белье

Екатерина Репяхова не на шутку "расшевелила" своих поклонников, когда поделилась фото в трусиках.

Екатерина Репяхова в нижнем белье ответила хейтерам / instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова - успешная блогерша и бизнесвумен, ей 28 лет, она воспитывает маленького сына от любимого мужа. Часто она делится с поклонниками на своей странице в Instagram идеально картинкой своей жизни, которая порой до зубовного скрежета раздражает ее подписчиков.

Блогерша на негатив реагирует с юмором, и иногда сама даже не прочь "подкормить" троллей. Но это никогда не было ее самоцелью, ведь ее успех и благополучие зависит в первую очередь от нее, и тех, кто ее искренне поддерживает.

Недавно в социальных сетях Екатерины появились фотографии, на которых она позирует в нижнем белье: ничего сверхоткровенного, просто белые трусики и майка. Репяхова сидит на диване и с легкой полуулыбкой смотрит в кадр.

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В описании к снимкам Екатерина отметила, что их она сделала для того, чтобы увидеть себя другой, вероятно, примерить новое амплуа.

Хейтеры тут же рассмотрели в кадрах разврат, который не к лицу жене и маме, однако большинство подписчиков жены Павлика отметили ее смелость. В конце концов молодость скоротечна, и со временем эти снимки принесут блогерше немало теплых воспоминаний.

Ранее популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию откровенных снимков - на фото звезда появилась в корсете, который едва ли прикрывал ее шикарное декольте, и без нижнего белья.

Также британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз пощеголяла в свои 89-лет в шикарном лазурном бикини у бассейна в компании младшего нее на 32 года мужа.

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