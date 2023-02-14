УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Аффлек - везунчик": Дженнифер Лопес в откровенных кружевах похвасталась "подарком" для мужа

14 февраля 2023, 04:05
Похоже, на 14 февраля избраннику Джей Ло понадобится тележка, чтобы возить на ней свою отпавшую от восторга челюсть.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес показала свой наряд на День святого Валентина / instagram.com/jlo

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес все еще носит статус молодой жены - лишь в июле 2022 года она вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Их отношения прошли проверку временем, и теперь даже в свои "за пятьдесят" ведут себя, как юные влюбленные.

К примеру Джей Ло готовит для мужа крайне пикантный подарок - артистка сотрудничает с одним из популярных итальянских брендов нижнего белья, и свой сюрприз на День святого Валентина она упакует по полной программе.

Одним из вариантов "праздничной упаковки" из ярких кружев она поделилась на своей странице в Instagram - артистка показала слайдшоу из ее снимков в соблазнительном нижнем белье нежного бирюзового оттенка, который идеально контрастирует с ее смуглой кожей.

видео дня

Видео, которое собрало практически миллион лайков, Дженнифер назвала "кратким обзором" подарков на 14 февраля. Поклонники тут же назвали Бена самым счастливым мужчиной на Земле, и стали гадать, каким же будет полная версия подарка от Лопес.

Ранее 31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски дала дерзкий ответ всем, кто критикует ее за любовь к нарочито эротичным нарядам - в новой фотосессии она разделась догола.

Также украинская певица MamaRika в соблазнительном нижнем белье поиграла мускулами перед зеркалом - артистка успешно борется с последствиями новогодних салатиков.

Другие новости:

шоу-бизнес Дженнифер Лопес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:05

"Аффлек - везунчик": Дженнифер Лопес в откровенных кружевах похвасталась "подарком" для мужа

03:45

Свитан откровенно ответил, есть ли у Украины шансы выйти в этом году на границы 1991 годаВидео

03:20

Зачем засохший багет моют под холодной водой и заворачивают в фольгу - уникальный рецепт гренокВидео

03:15

"Украина уничтожит Черноморский флот РФ": мы можем получить мощные ракеты Storm Shadow – полковникВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему россияне на фронте несут громадные потериВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:31

"Вот и беленькая подоспела": бутылка водки вызвала у Волочковой экстазВидео

00:51

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

Вселенная раскошелится: 3 знака зодиака скоро получат ошеломительную сумму денегВидео

13 февраля, понедельник
23:54

Небеса защищают от всех невзгод: обладательницы каких имен всю жизнь находятся под крылом ангеловВидео

Реклама
23:40

"Наши партнеры уже решают этот вопрос": Свитан рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым и ДонбассВидео

22:52

"Отсидеться не получится": Лукашенко очнулся и сделал резкий выпад из-за войны в УкраинеВидео

22:25

Что делать, если лук пророс: правила хранения и спасения чудо-овоща с пользой для здоровья

22:21

Мощная поддержка от Польши: Украине передадут 60 модернизированных танков Т-72 и 14 "Леопардов"Видео

22:12

В Украине цены на яйца резко изменятся: чего ждать в ближайшие месяцыВидео

22:02

Нежный гигант: бывшая жена Виталия Кличко показала младшего сына мэра Киева

21:19

Шли в наступление: под Угледаром ВСУ уничтожили огромную колонну оккупантовВидео

21:17

"С ней пытаются расправится": российская певица сообщила об опасности для Ахеджаковой

21:07

Искренние, самоотверженные и смелые: во время обороны Бахмута трагически погибли двое полицейскихВидео

20:59

Канада, Франция и США просят своих граждан немедленно покинуть Россию и БеларусьВидео

20:45

Гороскоп на завтра 14 февраля 2023: Близнецам – признание, Стрельцам – креативные решения

Реклама
20:10

Неожиданно "шарахнуло": российская певица оказалась в эпицентре землетрясения в ТурцииВидео

20:08

"Никаких геройских историй о папе-космонавте": Анатолий Анатолич рассказал, как убили его отца

19:54

"Не только освобождение территорий, но и усиление ВСУ": Залужный поделился видением победы УкраиныВидео

19:36

Путин объявит новое наступление, когда будут двигаться танки и самолеты – политтехнолог о планах РФВидео

19:29

Сколько можно носить домашние тапочки, чтобы не заболетьВидео

19:20

Уроки Минских договоренностей, которые нельзя забыватьмнение

19:14

Samsung Galaxy S23 Ultra - первая топовая новинка 2023 года новости компании

19:09

Lifecell круто взвинчивает тарифы: украинцам назвали дату и новую ценуВидео

19:00

Как без лишних усилий разделать скумбрию на филе: невероятные трюки на заметку хозяйкамВидео

18:39

Пухлые щечки и широкая улыбка: Тина Кароль показала архивное фото с красавчиком-братом

18:32

Как сделать, чтобы масло не стреляло: чрезвычайно простой способ навсегда забыть о проблеме

18:11

"Авиация точно будет": эксперт рассказал о западном оружии для наступления ВСУВидео

17:48

Почему 15 февраля нельзя класть деньги на стол: приметы и что запрещено делать на Сретение ГосподнеВидео

17:32

Гарантии безопасности для Украины: в НАТО раскрыли вероятную формулу и срокиВидео

17:12

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще два внедорожника

17:03

Своего не отдадут и чужое возьмут: самые жадные знаки зодиака

17:03

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся объявить, что ждут третьего ребенкаВидео

16:47

Финский актер продает украинские блюда, чтобы помочь УкраинеВидео

16:46

"Наступит его конец": астролог назвал месяц смерти ПутинаВидео

16:43

В бункер – на бронепоезде: Путин пересел из самолета на "железку"Видео

Реклама
16:29

Истребители и тяжелое вооружение для Украины: Столтенберг заявил, что РФ начала крупное наступлениеВидео

16:24

Небанальные идеи: какой оригинальный подарок на 14 февраля можно подарить любимому человекуВидео

16:15

В Украину ворвется сильный шторм: синоптики объявили об опасности и сильном снегопадеВидео

16:09

Но в топе у украинцев: российская певичка Инстасамка перечисляет огромные суммы на армию оккупантовВидео

16:06

Красный Крест выплачивает по 2,5 тысячи гривен: кому из украинцев светит поддержкаВидео

15:57

Путин под наблюдением онколога: в РФ засекретили закупки "Кремлевки"Видео

15:57

Меган Фокс ответила на слухи о том, что она бросила жениха из-за его изменыВидео

15:53

РФ может напасть на одну из стран НАТО: майор ВСУ объяснил цель ПутинаВидео

15:39

Митяй из "Сватов" стал седым потрепанным дедомВидео

15:38

Готовим пышный и золотистый омлет: 3 ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять