"Аффлек - везунчик": Дженнифер Лопес в откровенных кружевах похвасталась "подарком" для мужа

Похоже, на 14 февраля избраннику Джей Ло понадобится тележка, чтобы возить на ней свою отпавшую от восторга челюсть.

Дженнифер Лопес показала свой наряд на День святого Валентина / instagram.com/jlo

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес все еще носит статус молодой жены - лишь в июле 2022 года она вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Их отношения прошли проверку временем, и теперь даже в свои "за пятьдесят" ведут себя, как юные влюбленные.

К примеру Джей Ло готовит для мужа крайне пикантный подарок - артистка сотрудничает с одним из популярных итальянских брендов нижнего белья, и свой сюрприз на День святого Валентина она упакует по полной программе.

Одним из вариантов "праздничной упаковки" из ярких кружев она поделилась на своей странице в Instagram - артистка показала слайдшоу из ее снимков в соблазнительном нижнем белье нежного бирюзового оттенка, который идеально контрастирует с ее смуглой кожей.

видео дня

Видео, которое собрало практически миллион лайков, Дженнифер назвала "кратким обзором" подарков на 14 февраля. Поклонники тут же назвали Бена самым счастливым мужчиной на Земле, и стали гадать, каким же будет полная версия подарка от Лопес.

Ранее 31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски дала дерзкий ответ всем, кто критикует ее за любовь к нарочито эротичным нарядам - в новой фотосессии она разделась догола.

Также украинская певица MamaRika в соблазнительном нижнем белье поиграла мускулами перед зеркалом - артистка успешно борется с последствиями новогодних салатиков.

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