Абсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблеме

К обнаженным призывам артисток прислушалось практически три тысячи человек.
Актрисы Женского квартала решились на необычный проект - женщины снялись абсолютно голыми, чтобы свободно рассказать о том, что за пределами трендов в интернете, есть жизнь, которую важно ценить.
Обнаженная фотосессия актрис - не попытка заработать больше лайков в социальных сетях. Таким образом девушки хотели обратить внимание на острую проблему в обществе и напомнить подписчицам, как важно любить себя.
"В современном мире мы часто забываем, как важно быть самими собой и как прекрасно мы выглядим настоящими. Глядя на картинки в инстаграме, женщины хотят соответствовать трендам и моде. Важно помнить, что каждая женщина - особенна и красива по-своему. Не нужно гнаться за искусственными трендами. Нужно полюбить себя", - подписали фото актрисы Женского квартала.
Кроме того артистки поделились своими историями преодоления внутренних комплексов. К примеру, Валерия Товстолес смирилась со своей внешностью, рассматривая моделей, которые так же несовершенны, как и обычные люди, и именно эти несовершенства делают их особенно прекрасными.
А Алина Блажкевич считает, что любовь к себе начинается тогда, когда ты готова уважать себя и относиться добрее.
Конечно, за такой дерзкий ход артисткам Женского квартала пришлось столкнуться с волной хейта и критики: кто-то просто упрекал за неуместную обнаженку, а кто-то с ехидством подшучивал, что эта фотосессия - лишь робкая попытка поднять низкие рейтинги.
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Впрочем, нашлись и те, кто прислушался к посылу актрис и похвалил их за красоту и смелость:
"Вот это неожиданная фотосессия, девчонки, вы все прекрасны! Женщины, никого не слушайте - каждая из нас очаровательна по-своему, в этом и есть наше преимущество ;) "
"Девчонки, вы очаровашки!"
"Все красотки ❤️"
Ранее актриса Женского квартала Ирина Сопонару показала, как выглядит ее загадочный возлюбленный.