Абсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблеме

Актрисы Женского квартала обнажили тела и души / instagram.com/zhenskiykvartal_official

Актрисы Женского квартала решились на необычный проект - женщины снялись абсолютно голыми, чтобы свободно рассказать о том, что за пределами трендов в интернете, есть жизнь, которую важно ценить.

Обнаженная фотосессия актрис - не попытка заработать больше лайков в социальных сетях. Таким образом девушки хотели обратить внимание на острую проблему в обществе и напомнить подписчицам, как важно любить себя.

"В современном мире мы часто забываем, как важно быть самими собой и как прекрасно мы выглядим настоящими. Глядя на картинки в инстаграме, женщины хотят соответствовать трендам и моде. Важно помнить, что каждая женщина - особенна и красива по-своему. Не нужно гнаться за искусственными трендами. Нужно полюбить себя", - подписали фото актрисы Женского квартала.

Кроме того артистки поделились своими историями преодоления внутренних комплексов. К примеру, Валерия Товстолес смирилась со своей внешностью, рассматривая моделей, которые так же несовершенны, как и обычные люди, и именно эти несовершенства делают их особенно прекрасными.

А Алина Блажкевич считает, что любовь к себе начинается тогда, когда ты готова уважать себя и относиться добрее.

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Конечно, за такой дерзкий ход артисткам Женского квартала пришлось столкнуться с волной хейта и критики: кто-то просто упрекал за неуместную обнаженку, а кто-то с ехидством подшучивал, что эта фотосессия - лишь робкая попытка поднять низкие рейтинги.

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Впрочем, нашлись и те, кто прислушался к посылу актрис и похвалил их за красоту и смелость:

"Вот это неожиданная фотосессия, девчонки, вы все прекрасны! Женщины, никого не слушайте - каждая из нас очаровательна по-своему, в этом и есть наше преимущество ;) "

"Девчонки, вы очаровашки!"

"Все красотки ❤️"

Ранее актриса Женского квартала Ирина Сопонару показала, как выглядит ее загадочный возлюбленный.