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Абсолютно голая Mamarika засветила тату на интимном месте в горячей фотосессии

27 июля 2021, 17:21

Беременная украинская певица рассказала о любви к своему телу и полностью обнажилась.

MamaRika
MamaRika / instagram.com/mamarika_official/

Украинская певица Mamarika любит удивлять красотой своего шикарного тела. Даже беременная, она признавалась, что сначала боялась, что будет не такой красивой, а потом увидела, что такое состояние только добавляет девушке сексуальности.

В этот раз певица засветилась полностью голая в фотосессии в своем Instagram, повернувшись в профиль к фотографу, и продемонстрировав, какие идеальные формы сохранило ее тело, адаптировавшись и приготовившись к рождению новой жизни.

"Хочу поблагодарить свое тело за выдержку, за то, что все 9 месяцев в дискомфорте, сейчас даже в боли... И при этом оно абсолютно прекрасное со всеми неровностями, растяжками, лишними кг. Совсем скоро оно даст новую жизнь миру. Женщины - вы супергерои! Никогда об этом не забывайте", - пишет она.

"Самая красивая мама", "Нереально красивая", "Реально всі жінки супергерої. Давати життя ще одній людинці це щось фантастичне !!! Знаю це не з фільмів. Бажаю, щоб все пройшло легко і швидко", "Краса жінки при надії", "Неземна красуня))) хлопцям пощастило)))", "Це ідеальне тіло, фігура....яка підходить всім жінкам.", - пишут ей в коментариях.

Кто-то даже решил, что слова о боли значат, что девушка уже рожает.

Ранее любительница утренних пробежек Настя Каменских топлес в бассейне произвела фурор.

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