"А с грудью как была лажа, так и осталась": блогерша Стужук показала себя в бикини

София Стужук показала себя в бикини / instagram.com/sofia_stuzhuk

Украинская богерша-миллионница София Стужук опубликовала в Instsgram откровенные фото. Звезда сети предстала в малиновом бикини.

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Стужук написала длинный пост, в котором рассказала, что уже полюбила себя и свою внешность.

А вот в комментариях некоторые из 5, млн ее подписчиков, отметили, что грудь блогерши не изменилась.

"А с грудью как была лажа, так и осталась", - написал фолловер Стужук.

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Напомним, Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.

Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".

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