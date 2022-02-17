"А с грудью как была лажа, так и осталась": блогерша Стужук показала себя в бикини

Не все подписчики с восторгом отреагировали на ее фото.
Украинская богерша-миллионница София Стужук опубликовала в Instsgram откровенные фото. Звезда сети предстала в малиновом бикини.
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Стужук написала длинный пост, в котором рассказала, что уже полюбила себя и свою внешность.
А вот в комментариях некоторые из 5, млн ее подписчиков, отметили, что грудь блогерши не изменилась.
"А с грудью как была лажа, так и осталась", - написал фолловер Стужук.
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Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".
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