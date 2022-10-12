А принцесса-то голая: Белла Хадид отпраздновала День рождения в прозрачном платье и с короной

Белла Хадид в полупрозрачном платье отпраздновала День Рождения / instagram.com/bellahadid

Одна из красивейших женщин современности, американская модель палестино-голландского происхождения Белла Хадид 9 октября отмечала День рождения. Ей исполнилось 26 лет.

Экзотическая красотка любит повеселится, однако свой праздник она предпочла отметить в очень узком кругу - в компании своего бойфренда, арт-директора Марка Кальмана.

Влюбленных поймали папарацци выходящими из пиццерии Лукали в Нью-Йорке. Фотографии праздничного наряда Хадид появились на одной из фан-страниц Беллы в Instagram.

На свой День рождения именинница надела прозрачное кружевное платье, сквозь которое просвечивалось нижнее белье, байкерскую кожаную куртку-оверсайз и босоножки на тонкой шпильке. В качестве аксессуаров модель выбрала крохотную сумочку с надписью "Ciao Bella", ретро-очки и пластиковую диадему.

Но главным украшением Беллы стала ее улыбка - похоже праздник полуобнаженная модель отметила на славу.

Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

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