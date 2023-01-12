"А что под пальто?": Тина Кароль снялась полуобнаженной

Украинская певица Тина Кароль на отечественной сцене воплощает истинную женственность - артистка умело сочетает характер и утонченность. Благодаря этом и мощным вокальным данным у нее появилась целая армия преданных фанатов.
К ним Кароль относится с особым вниманием, и время от времени одаривает их оригинальным контентом в социальных сетях. Так, в рамках рекламы нового альбома, о котором пока мало что известно, на странице Тины в Instagram появилась пикантная фотосессия.
Для новых снимков артистка выбрала максимально лаконичный образ, который, впрочем, лишь подчеркнул атмосферу загадочной соблазнительности, которую излучает Кароль.
На фото на певицу надеты лишь два предмета - золотое колье под горло, и синий плащ оверсайз в пол. Под ним на Тине, похоже, нет ничего.
Певица позирует в томных позах и дразнит воображение фанатов - то приспустит пальто с плеч так, чтобы открылась ложбинка груди, то приоткроет полы, чтобы похвастаться стройными ножками.
Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.
Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.
Другие новости:
- Костлявая Белла Хадид в узком бикини напугала фанатов изнуренным видом
- Звезда Великолепного века Мерьем Узерли широко развела ноги на камеру
- 57-летняя Элизабет Херли едва не выронила бюст из бикини, в котором скакала по волнам