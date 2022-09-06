68-летняя Вайкуле в прозрачном засветила сногсшибательные формы в Юрмале

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official

Певица Лайма Вайкуле, которая поддержала Украину в войне против России, поразила невероятным образом.

На своей страничке в Instagram артистка анонсировала свой концерт, прикрепив к посту пикантное фото.

68-летняя певица позировала на нем в прозрачной красной сеточке и пиджаке.

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Смелый снимок Вайкуле не остался без внимания ее поклонников.

"Самая элегантная во все времена! Безупречна!", "Шикарная", "Восхитительная! Самая красивая!", Вы прекрасны, мадам!", "Необыкновенная", - не скупились на комплименты ее поклонники.

Лайма Вайкуле / скриншот

Напомним, ранее певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, которые не остались в стороне от беды всех украинцев, на которых жестоко напала Россия, выбрались на премьеру фильма в Латвии.

Также сообщалось, что ранее муж певицы Лаймы Вайкуле, которая не побоялась выйти на концерте с украинским флагом и тем самым, очертить свою позицию в отношении военного нападения России на Украину, прояснил этот поступок.

Латковский сообщил, что этим жестом певица поддержала "своих". Муж звезды отметил, что вся команда Лаймы родом с Украины, поэтому у нее не было сомнений, чью сторону принять после начала военного нападения на территорию Украины.

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