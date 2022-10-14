68-летняя Успенская в полупрозрачном платье засветила лишнего и стала посмешищем / скриншот

Скандальная российская певица Любовь Успенская опозорилась, показав свой новый образ.

На людях она появилась в полупрозрачном черном вечернем платье.

Эксперт по стилю Юлия Казакова в комментарии eg отметила, что По ее словам, в образе "королевы шансона" слишком много декора.

"Этот образ я назвала бы: надеть все модное сразу. Это вызвало обратный эффект. Она выглядит как новогодняя елка, усыпанная бусинами, стразами, кружевами и украшенная перьями. Если верхняя часть платья смотрится довольно эстетично (прикрыты руки, допустимый вырез в зоне декольте), то низ наряда вызывает вопросы. Во-первых, мне не нравится эффект вздутого живота, который создается у Успенской в этом наряде. Талия выражена слабо. Во-вторых, для ее уважаемого возраста такое оголение, пусть и красивых, ног смотрится нелепо. Я бы рекомендовала нашей звезде более скромные аутфиты", - оценила неудачный образ Успенской эксперт.

Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.

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