67-летняя звезда "Секса в большом городе" снялась в нижнем белье от Кардашьян

Ким Кэттролл все еще горяча и привлекательна, и совершенно не боится это демонстрировать.

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Ким Кэттролл снялась в нижнем белье от Skims / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimcattrall, ua.depositphotos.com

Англоканадская актриса Ким Кэттролл порой признавалась, что ее героиня из сериала "Секс в большом городе" Саманта Джонс не только принесла ей мировую славу, но и сильно повлияла на ее жизнь за пределами сцены.

В основном это касалось романтической ее стороны и в негативном ключе. Однако один бесценный подарок Саманта все же оставила Ким - любовь к себе и уверенность при любых обстоятельствах.

Не в последнюю очередь благодаря Джонс Кэттролл с благодарностью воспринимает свой элегантный возраст, выступает за естественное старение и имеет смелость сниматься в любых образах. К примеру, недавно актриса приняла участие в рекламной кампании SKIMS - бренда нижнего белья от Ким Кардашьян.

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На снимках, которые появились в Instagram, Ким Кэтролл позирует в черной ночной рубашке, телесном и черном боди, в лифе и колготках. Словом все еще может щегольнуть стройной фигурой и подтянутыми ножками, обутыми в черные лодочки на шпильке.

В комментариях к снимкам Ким Кардашьян называет актрису абсолютно прекрасной и иконичной. Остальные комментаторы поддержали светскую львицу - Кэтролл великолепна, как ни крути.

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