63-летняя Мадонна с голой грудью показала "дыхательные упражнения"

Мадонна обнажила пышный бюст / instagram.com/madonna

Мадонна поделилась с поклонниками кадрами своего досуга - показала фото и видео, как она проводит время со своими коллегами.

На снимке она позирует, глядя в камеру прямо перед собой. Выражение лица певицы остается спокойно-отстраненным. На снимке она позирует топлес, прикрыв обнаженную грудь светлыми волосами с черными "перьями".

Вторым в карусели шло видео, на котором поп-икона вместе со своей творческой командой совершает "дыхательные упражнения". Одна из помощниц артистки так увлеклась процессом, что задрала футболку к голове, полностью оголив грудь.

В комментариях к посту Мадонну заподозрили в употреблении наркотиков, дескать имитация курения марихуаны на видео была отнюдь не имитацией, и вся команда поп-дивы на кадрах находится в состоянии наркотического опьянения.

Вопреки этому, фанаты остались довольны внешним видом певицы, который хоть и был откровенным, но более целомудренным, чем те снимки, которые она выкладывала ранее.

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