63-летняя Мадонна назвала себя эксгибиционисткой и показала кружевное нижнее белье

Певица задрала юбку, чтобы все могли рассмотреть ее прелести.
63-летняя певица Мадонна продолжает эпатировать публику нескромными образами и откровенными фотографиями.
Для нового образа артистка примерила белое платье солнце-клеш до колена, украшенное разноцветными нашивками, ярко-красную портупею под грудь и перчатки-митенки в тон. На ногах у певицы - колготки в сеточку и массивные ботинки.
Над ее лицом и волосами работали известная британская визажистка Исамайя Френч и парикмахер Никола Кларк.
На серии фотографий Мадонна позирует в развратных позах, сидя в кресле или раскинувшись на банкетке.
"Венцом" фотосессии, которую сама певица назвала "эксгибиционизмом в Мраморной арке" является снимок, на котором певица задрала юбку, и с игривым выражением лица демонстрирует черные кружевные трусики и моложавые подтянутые ножки.
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Ранее Леся Никитюк в тончайшей комбинации показала свои "персики" в постели.
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