63-летняя Мадонна назвала себя эксгибиционисткой и показала кружевное нижнее белье

Мадонна побаловала поклонников откровенными фото / instagram.com/madonna

63-летняя певица Мадонна продолжает эпатировать публику нескромными образами и откровенными фотографиями.

Для нового образа артистка примерила белое платье солнце-клеш до колена, украшенное разноцветными нашивками, ярко-красную портупею под грудь и перчатки-митенки в тон. На ногах у певицы - колготки в сеточку и массивные ботинки.

Над ее лицом и волосами работали известная британская визажистка Исамайя Френч и парикмахер Никола Кларк.

На серии фотографий Мадонна позирует в развратных позах, сидя в кресле или раскинувшись на банкетке.

"Венцом" фотосессии, которую сама певица назвала "эксгибиционизмом в Мраморной арке" является снимок, на котором певица задрала юбку, и с игривым выражением лица демонстрирует черные кружевные трусики и моложавые подтянутые ножки.

Реклама

Мадонна засветила фанатам нижнее белье / instagram.com/madonna

Читайте такжеЯгодицы в сеточке и фото топлесс: 63-летняя Мадонна в бикини заставила поклонников ахнуть

Ранее Леся Никитюк в тончайшей комбинации показала свои "персики" в постели.

Другие интересные новости: