60-летняя Деми Мур засветила мокрые прелести в крохотном бикини

На днях американской актрисе и модели Деми Мур исполнится 61 год, во что верится в с трудом. Артистка, которая, похоже, наконец обрела мир со своей внешностью и телом, сейчас выглядит как никогда восхитительно.
В свои 60 она может похвастаться идеально плоским животом и подтянутой кожей, и все это Мур с большим удовольствием демонстрирует в купальнике. Причем выбирает она весьма открытые бикини.
Так на своей странице в Instagram актриса опубликовала серию снимков со своего путешествия по Большому Каньону на реке Колорадо. Среди них оказалось фото, которое в очередной раз напомнило публике, за что все обожают Деми Мур.
В кадре она позировала под бурными волнами водопада с высоко поднятыми руками. Мур была в крошечном черном бикини, которое подчеркнуло ее шикарные формы.
В комментариях поклонники отмечают, что красота актрисы не только во внешности - она буквально светится от счастья, от чего Деми Мур в глазах многих становится еще более привлекательной.
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