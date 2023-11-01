60-летняя Деми Мур засветила мокрые прелести в крохотном бикини

Бывшая жена Брюса Уиллиса не только проживает свою лучшую жизнь, но и служит вдохновением для остальных.

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Деми Мур в бикини похвасталась подтянутой фигурой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На днях американской актрисе и модели Деми Мур исполнится 61 год, во что верится в с трудом. Артистка, которая, похоже, наконец обрела мир со своей внешностью и телом, сейчас выглядит как никогда восхитительно.

В свои 60 она может похвастаться идеально плоским животом и подтянутой кожей, и все это Мур с большим удовольствием демонстрирует в купальнике. Причем выбирает она весьма открытые бикини.

Так на своей странице в Instagram актриса опубликовала серию снимков со своего путешествия по Большому Каньону на реке Колорадо. Среди них оказалось фото, которое в очередной раз напомнило публике, за что все обожают Деми Мур.

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В кадре она позировала под бурными волнами водопада с высоко поднятыми руками. Мур была в крошечном черном бикини, которое подчеркнуло ее шикарные формы.

В комментариях поклонники отмечают, что красота актрисы не только во внешности - она буквально светится от счастья, от чего Деми Мур в глазах многих становится еще более привлекательной.

Деми Мур в бикини похвасталась подтянутой фигурой / instagram.com/demimoore

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