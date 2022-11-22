59-летняя Лолита выставила обвисшую грудь / Instagram

Певица Лолита Милявская, которая стала на сторону России в войне против Украины, продемонстрировала свои бюст вблизи.

В Telegram-канале обратилась к публике с прощальными словами.

"И снова до встречи со зрителем. Поехала дальше", - написала вокалистка.

При этом артистка предстала в бюстгальтере, открывшем ее грудь. То ли звезда выбрала неудачный ракурс, то ли забыла подложить в лиф пуш-ап, но ее бюст, выглядит обвисшим.

Лолита / скриншот с видео

Напомним, ранее Лолита высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде. В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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