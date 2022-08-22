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58-летняя мать сестер-супермоделей Хадид снялась в пиджаке на голое тело

22 августа 2022, 21:38

Иоланда по-прежнему горяча, как и в свои лучшие модельные годы.

Иоланда Хадид
Иоланда Хадид снялась в пиджаке на голое тело / instagram.com/yolanda.hadid

Иоланда Хадид, светская львица и бывшая модель голландско-американского происхождения, подарила миру первых общепринятых красавиц современной фэшн-индустрии - сестер Беллу и Джиджи Хадид.

Супермодели были обречены на успех: Иоланда построила весьма успешную модельную карьеру благодаря ее необычной внешности - ярко-голубым глазам и белокурым волосам.

Несмотря на то, что лучшие модельные годы Хадид-старшей уже позади, ее признают фэшн-экспертом. Поэтому 58-летнюю красотку пригласили в голландскую версию шоу Топ-модель.

Для промо-кампании грядущего проекта Иоланда снялась в необычном образе - на фото она предстала сидящей на балконе. Из одежды на Хадид был лишь темный пиджак. Первыми кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

Иоланда Хадид
Иоланда Хадид снялась в пиджаке на голое тело / instagram.com/yolanda.hadid

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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