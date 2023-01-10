57-летняя Элизабет Херли едва не выронила бюст из бикини, в котором скакала по волнам

Британская модель, актриса и бизнесвумен Элизабет Херли имеет собственный бренд купальных костюмов: бикини всех размеров, цветов и мастей - это ее настоящая страсть.
Знаменитая красотка большую часть времени проводит именно в купальниках, а отдыхать предпочитает в теплых краях. Не удивительно, что для новогоднего отпуска Херли выбрала именно Мальдивы.
На ее странице в Instagram появился ролик, наблюдать за котором можно целую вечность, или, например, использовать для очищения разума перед медитацией.
На видео Элизабет Херли в ярко-голубом бикини со сверкающим камнями лифом скачет по бирюзовым волнам Индийского океана, потрясая внушительным бюстом, и призывно вращая бедрами.
При этом на лице актрисы играет неподдельная, счастливая улыбка, которая обещает - впереди ее ждет просто восхитительный отдых.
Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.
Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.
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