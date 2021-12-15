55-летняя Ольга Сумская хвастнула роскошными формами в одном боди и кожаном плаще

Актриса заворожила поклонников дерзким нарядом.
С 12 декабря актриса и телеведущая Ольга Сумская находится на гастролях с театральной труппой. По городам Украины дают Мастера и Маргариту.
Во врем подготовки к представлению артистка засняла свой сценический образ Маргариты.
Сумская предстала перед фанатами лишь в телесном боди и черном плаще в пол. На ногах актрисы - черные ботфорты выше колен.
Дерзкий, ведьмовской образ идеально подчеркивает подтянутое тело 55-летней Сумской.
Стоит отметить, что такой изящной, как у артистки, фигурой, может похвалиться далеко не каждая старлетка.
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Автор: Анна Подгорная