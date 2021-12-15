55-летняя Ольга Сумская хвастнула роскошными формами в одном боди и кожаном плаще

Ольга Сумская показала, как готовится к представлению Мастер и Маргарита / instagram.com/olgasumska

С 12 декабря актриса и телеведущая Ольга Сумская находится на гастролях с театральной труппой. По городам Украины дают Мастера и Маргариту.

Во врем подготовки к представлению артистка засняла свой сценический образ Маргариты.

Сумская предстала перед фанатами лишь в телесном боди и черном плаще в пол. На ногах актрисы - черные ботфорты выше колен.

Дерзкий, ведьмовской образ идеально подчеркивает подтянутое тело 55-летней Сумской.

Стоит отметить, что такой изящной, как у артистки, фигурой, может похвалиться далеко не каждая старлетка.

Реклама

Ольга Сумская в образе Маргариты / instagram.com/olgasumska

Читайте такжеОльга Сумская испугала фанатов неудачной пластикой

Ранее Андрей Данилко показал, как изменилась Верка Сердючка за 17 лет.

Другие интересные новости: