50-летняя Гвинет Пэлтроу в крошечном полотенце показала свой отдых в сауне

"Возлюбленная Тони Старка" поделилась расслабленным кадром после занятий спортом.

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Гвинет Пэлтроу показала, как голышом парится в сауне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Звезда романтических комедий и фильмов киновселенной Marvel Гвинет Пэлтроу без стеснения демонстрирует не только "глянцевую" сторону своей жизни, но и ее будничные моменты.

Голливудской красотке уже 50, чем она несказанно гордится. Пэлтроу, которая выступает за натуральное старение, дорожит каждой новой морщинкой и седым волоском.

При этом она не забывает тщательно следить за своим здоровьем и внешним видом. На своей странице в Instagram артистка показала, как занимается спортом в наряде от Ким Кардашьян. Гвинет предпочитает гимнастические упражнения на укрепление мышц и суставов, но тренируется усердно.

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После оздоровительных и поддерживающих занятий голливудская дива отправилась в домашнюю сауну, где как следует попарилась. Она поделилась кадром, на котором позирует в парилке, одетая лишь в белое полотенце, небрежно накинутое на шею. На фото Гвинет Пэлтроу блаженно улыбается.

Гвинет Пэлтроу показала, как голышом парится в сауне / instagram.com/gwynethpaltrow

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