50-летняя Гвинет Пэлтроу в крошечном полотенце показала свой отдых в сауне

Звезда романтических комедий и фильмов киновселенной Marvel Гвинет Пэлтроу без стеснения демонстрирует не только "глянцевую" сторону своей жизни, но и ее будничные моменты.
Голливудской красотке уже 50, чем она несказанно гордится. Пэлтроу, которая выступает за натуральное старение, дорожит каждой новой морщинкой и седым волоском.
При этом она не забывает тщательно следить за своим здоровьем и внешним видом. На своей странице в Instagram артистка показала, как занимается спортом в наряде от Ким Кардашьян. Гвинет предпочитает гимнастические упражнения на укрепление мышц и суставов, но тренируется усердно.
После оздоровительных и поддерживающих занятий голливудская дива отправилась в домашнюю сауну, где как следует попарилась. Она поделилась кадром, на котором позирует в парилке, одетая лишь в белое полотенце, небрежно накинутое на шею. На фото Гвинет Пэлтроу блаженно улыбается.
Ранее Илон Маск слил интимное фото Эмбер Херд со времен их ролевых игр. Миллиардер показал, как наряжалась бывшая жена Джонни Деппа чтобы его порадовать.
Также экс-жена Виталия Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра Киева: Наталья Егорова показала кадры из своего "города сердца" - Лос-Анджелеса, который она очень ценит.
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