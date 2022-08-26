УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

48-летняя Пенелопа Крус выставила затянутые в латекс прелести на обложке именитого глянца

26 августа 2022, 02:33

Горячая испанка просто завораживает фанатов своими изгибами.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус в костюме из латекса появилась на обложке испанского Vogue / instagram.com/voguespain

Испанская актриса Пенелопа Крус благодаря своему трудолюбию и незаурядной внешности построила успешную актерскую карьеру в родной Испании, а также в Голливуде. Кроме того критики отмечают ее также как талантливую модель.

Тем не менее своим главным проектом жизни она считает материнство, в котором, на ее скромный взгляд, она также преуспела. 48-летняя Крус в браке с актером Хавьером Бардемом растит и воспитывает двоих детей - сына Леонардо (2011 г.р.) и дочь Луну (2013 г.р.)

Об актерстве и материнстве актриса откровенно рассказала изданию Vogue España, сентябрьскую обложку которого ей предстоит украсить. Макет уже можно увидеть на странице глянца в Instagram.

Видео дня

Дизайнеры, костюмеры и визажисты разработали для зной испанской красотки необычный образ: перед камерами Крус предстала в латексном корсете, мини-шортах и клетчатом укороченном жакете. Лук дополнен массивными украшениями, а волосы гладко зачесаны и собраны в высокую косу.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус в костюме из латекса появилась на обложке испанского Vogue / instagram.com/voguespain

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

Другие новости:

шоу-бизнес Пенелопа Крус новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:10

Африканская жара атакует: синоптик назвала самый жаркий день

02:33

48-летняя Пенелопа Крус выставила затянутые в латекс прелести на обложке именитого глянца

02:02

"И ее споить решила": подвыпившая Волочкова показала редкое фото с мамой

01:35

Как отбелить резиновую подошву кроссовок: 5 простых советов, которые сэкономят ваше время

01:04

Гороскоп на неделю 29 августа - 4 сентября: Овнам – удача в деньгах, Скорпионам – радостная встреча, Стрельцам - ссорыВидео

Реклама
00:51

Приметы на 26 августа: названы 5 запретов, которые запрещено нарушатьВидео

25 августа, четверг
23:52

"Криворукие дебилы": Арестович резко высказался о трагедии в ЧаплиноВидео

23:24

Зеленский о ситуации на ЗАЭС: сегодня удалось избежать ядерной катастрофыВидео

22:55

Эксперт пояснил, удастся ли России нанести одномоментный ракетный ударВидео

22:42

Разговор Зеленского и Байдена: о чем договорились президентыВидео

22:26

ВСУ взяли под контроль всю логистику войск РФ на юге: оккупанты не могут перейти в наступлениеВидео

22:15

"Причинить боль" не удалось: торговля России с США дает более миллиарда в месяцВидео

22:05

Киевлянку-молчунью Анну Седокову депортируют из РФ

21:52

Украинцев призвали эвакуироваться еще из одного городаВидео

21:38

У Байдена присвоят название миссии в Украине и назначат генерала - WSJВидео

21:34

Перевел 60 млн долларов на ВСУ: Астафьева показала мужчину, который крупно помог украинской армииВидео

21:25

В Сети появилось фото суррогатной матери детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина

21:21

Залужный приказал не отправлять на передовую группу "Антитела"

21:19

Страна ЕС может передать Украине свои ПВО: взамен собираются взять Железный купол – ForbesВидео

20:54

Плюс 137 тысяч: зачем Путин увеличивает армию?мнение

Реклама
20:48

Скандальное решение: Гаага добивается отмены санкций против РФ

20:43

Любовь победит зло: боец ВСУ ворвался в прямой эфир и позвал известную украинскую телеведущую замужВидео

20:40

Лицемерие Лукашенко на грани скотствамнение

20:21

Вокруг Запорожской АЭС могут создать демилитаризованную зону - предложение Госдепа СШАВидео

20:18

Станет папой Верки: Алексей Арестович приударил за мамой Сердючки на концертеВидео

20:15

В Евросоюзе придумали, чем заменить "визовый бан" для россиянВидео

20:10

Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятностиВидео

20:09

Байден срочно позвонил Зеленскому: первые подробностиВидео

19:43

Войска РФ атаковали ВСУ на нескольких направлениях и получили ответный удар – ГенштабВидео

19:39

Шикарные отели и свидания: СМИ выяснили новые подробности личной жизни дочери Путина

19:28

Лучше не переходить им дорогу: 4 знака зодиака, которые ненавидят сильнее всегоВидео

19:24

Громкий скандал: в ООН "приравняли" Украину к России после удара в ЧаплиноВидео

19:14

В Киеве переименовали 95 улиц, проспектов и площадей: какие появились названия

19:13

Распад России уложится в десять летмнение

19:04

Гороскоп на завтра, 26 августа 2022: Львам – счастье в любви, Козерогам – зависть, Рыбам – сплетниВидео

18:48

В День рождения Горбунова Катя Осадчая сделала мужу необычное пожелание

18:42

Россия снова выпрашивает у Украины переговоры – хотят "говорить" в любых форматахВидео

18:30

Налетят мощные ливни и похолодает: синоптики назвали дату смены погоды в УкраинеВидео

18:27

"Панаехали": в Одессе охранник роддома напал на мужчину с ребенком из-за украинского языка

18:25

Ретроградить не будет: 3 знакам мощно повезет в ретроградный Меркурий в сентябре 2022Видео

Реклама
17:44

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

17:40

Армия Украины нанесла новые удары по Антоновскому мосту и военным объектам РФ на ХерсонщинеВидео

17:22

Перешел на сторону зла: "Железный человек" Роберт Дауни-младший поддержал Россию

17:17

Будут специальные военные мероприятия: эксперт предположил, как могут освободить ЗАЭСВидео

16:52

Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от электросети - ЭнергоатомВидео

16:50

Безопасного для Украины преемника Путина нет, Украине и Западу нужно усиливаться – посол БританииВидео

16:31

ВСУ готовят контрнаступление не дожидаясь ленд-лиза: эксперт раскрыл подробностиВидео

16:02

В России цинично признали удар по поезду в Чаплино: из чего обстреляли людейВидео

15:59

"Чума 21 века": МИД прокомментировал террор на День НезависимостиВидео

15:57

Медведев разразился мечтами Кремля об Украине и грозится "военным переворотом" в КиевеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять