48-летняя Пенелопа Крус выставила затянутые в латекс прелести на обложке именитого глянца

Пенелопа Крус в костюме из латекса появилась на обложке испанского Vogue / instagram.com/voguespain

Испанская актриса Пенелопа Крус благодаря своему трудолюбию и незаурядной внешности построила успешную актерскую карьеру в родной Испании, а также в Голливуде. Кроме того критики отмечают ее также как талантливую модель.

Тем не менее своим главным проектом жизни она считает материнство, в котором, на ее скромный взгляд, она также преуспела. 48-летняя Крус в браке с актером Хавьером Бардемом растит и воспитывает двоих детей - сына Леонардо (2011 г.р.) и дочь Луну (2013 г.р.)

Об актерстве и материнстве актриса откровенно рассказала изданию Vogue España, сентябрьскую обложку которого ей предстоит украсить. Макет уже можно увидеть на странице глянца в Instagram.

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Дизайнеры, костюмеры и визажисты разработали для зной испанской красотки необычный образ: перед камерами Крус предстала в латексном корсете, мини-шортах и клетчатом укороченном жакете. Лук дополнен массивными украшениями, а волосы гладко зачесаны и собраны в высокую косу.

Пенелопа Крус в костюме из латекса появилась на обложке испанского Vogue / instagram.com/voguespain

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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