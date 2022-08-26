48-летняя Пенелопа Крус выставила затянутые в латекс прелести на обложке именитого глянца

Горячая испанка просто завораживает фанатов своими изгибами.
Испанская актриса Пенелопа Крус благодаря своему трудолюбию и незаурядной внешности построила успешную актерскую карьеру в родной Испании, а также в Голливуде. Кроме того критики отмечают ее также как талантливую модель.
Тем не менее своим главным проектом жизни она считает материнство, в котором, на ее скромный взгляд, она также преуспела. 48-летняя Крус в браке с актером Хавьером Бардемом растит и воспитывает двоих детей - сына Леонардо (2011 г.р.) и дочь Луну (2013 г.р.)
Об актерстве и материнстве актриса откровенно рассказала изданию Vogue España, сентябрьскую обложку которого ей предстоит украсить. Макет уже можно увидеть на странице глянца в Instagram.
Дизайнеры, костюмеры и визажисты разработали для зной испанской красотки необычный образ: перед камерами Крус предстала в латексном корсете, мини-шортах и клетчатом укороченном жакете. Лук дополнен массивными украшениями, а волосы гладко зачесаны и собраны в высокую косу.
Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.
Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.
Другие новости:
- Патриотизм в трусах: Слава Каминская в откровенном бикини поздравила ВСУ с Днем Независимости
- 48-летняя супермодель Кейт Мосс показала, как нагишом купается в озере: "Это КосМосс"
- "Горячая, как ад, королева": Мадонна стянула с себя платье на улице