47-летняя Ева Лонгория показала, как загорает топлес на палубе роскошной яхты

Ева Лонгория показала отдых на яхте в бикини / instagram.com/evalongoria

47-летняя звезда Отчаянных домохозяек, голливудская актриса Ева Лонгория раскалила своих фанатов до предела соблазнительными снимками, сделанными во время отдыха в Испании.

Как и ее экранная героиня, красотка Габриэль Солис, Лонгория прекрасно осознает, насколько она привлекательна, и умело использует это, чтобы заигрывать со своей многомиллионной аудиторией.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала несколько снимков с прогулки на яхте вокруг острова Капри. Для своего летнего отпуска она приберегла совершенно особенное бикини.

Лонгория засняла себя, загорающей на палубе яхты в купальнике ярко-красного цвета. На одном фото она игриво опустила бретельки лифа, и демонстрирует идеально подтянутый пресс, сверкающий от масла для загара.

На другом кадре актриса и вовсе сняла верх бикини, и загорала топлес, лежа на животе.

Ева Лонгория показала отдых на яхте в бикини / instagram.com/evalongoria

Читайте такжеПьяный ураган: Анастасия Волочкова танцами под блатные песни распугала посетителей ресторана

Ранее внучка Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась точеной фигурой в соблазнительном образе - с грудью нараспашку прогулялась улицами Беверли-Хиллс.

Актриса Сара Джессика Паркер попала в объективы папарацци в весьма нелестном виде - 57-летняя артистка выступает за естественное старение, поэтому на случайных фото в купальнике выглядит далекой от идеала.

Другие новости: