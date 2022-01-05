41-летняя внучка Григория Чапкиса засветила идеальное тело в крошечном бикини

Анна Сафрончик со своим дедушкой Григорием Чапкисом / instagram.com/annasafroncik

Итальянская актриса украинского происхождения и старшая внучка Григория Чапкиса Анна Сафрончик отмечала 4 января День рождения.

Праздновала это знаменательное событие артистка на пляже Коста-Рики. В своем Instagram-аккаунте женщина выложила фотографии, на которых позирует, подставив свое шикарное тело теплому солнышку.

Сафрончик надела крошечное бикини небесно-голубого цвета, которое отлично подчеркивает ее ровный загар.

Трудно поверить, что этой женщине выполнился 41 год. Внучка Чапкиса выглядит сногсшибательно - ни единой морщинки, и фигура, как у юной девушки.

Похоже, у Сафрончик действительно хорошие гены, ведь Григорий Николаевич также выглядел достаточно моложаво до последнего.

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Анна Сафрончик в бикини / instagram.com/annasafroncik

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