41-летняя внучка Григория Чапкиса засветила идеальное тело в крошечном бикини

Анна Сафрончик показала, как отмечает важную для нее дату.
Итальянская актриса украинского происхождения и старшая внучка Григория Чапкиса Анна Сафрончик отмечала 4 января День рождения.
Праздновала это знаменательное событие артистка на пляже Коста-Рики. В своем Instagram-аккаунте женщина выложила фотографии, на которых позирует, подставив свое шикарное тело теплому солнышку.
Сафрончик надела крошечное бикини небесно-голубого цвета, которое отлично подчеркивает ее ровный загар.
Трудно поверить, что этой женщине выполнился 41 год. Внучка Чапкиса выглядит сногсшибательно - ни единой морщинки, и фигура, как у юной девушки.
Похоже, у Сафрончик действительно хорошие гены, ведь Григорий Николаевич также выглядел достаточно моложаво до последнего.
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