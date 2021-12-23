20-летняя Анна Тринчер показала огромную силиконовую грудь

Пластическая операция была давней мечтой певицы.
Певица и актриса Анна Тринчер окончательно решилась на увеличение груди, о котором давно мечтала.
20-летняя певица посетила хирурга и уже назначила дату пластической операции.
Перед процедурой артистке дали примерить имплантаты разных размеров, чтобы было легче понять, как будет выглядеть ее тело после операции. Фотографии с "новой" грудью она выложила в Instagram.
"ДАТА ОПЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНА! Трясусь… боюсь… но очень уже мечтаю проснуться, начать нести фигню всякую от наркоза и увидеть это своими глазами. Пора убирать страхи и исполнять свои мечты!" - подписала кадры Тринчер.
Затем девушка обратилась к фанатам за помощью в выборе идеального размера - она колеблется между 2.5, 3 и 3.5. Поклонники Тринчер советуют ей остановиться на первом или втором варианте, так как больший бюст будет выглядеть на хрупкой девушке "с перебором".
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