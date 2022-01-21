20-летняя Анна Тринчер похвасталась новой силиконовой грудью после пластики: "Ох, и классные тити!"

Певица показала первые результаты после операции - фанаты в восторге.
Певица и актриса Анна Тринчер недавно осуществила свою мечту и сделала пластическую операцию.
20-летняя артистка увеличила грудь и ей уже не терпится поделиться результатами своего преображения. Сейчас ей по медицинским показаниям необходимо носить не снимая специальный поддерживающий бандаж.
Девушка к указаниям врачей относится немного легкомысленно - для того, чтобы показать фанатам результаты трудов хирурга, она сделала фото, на котором расстегнула поддерживающее белье.
Правда, Тринчер отдает себе отчет в том, что пока ее грудь выглядит не так, как будет выглядит после окончательного заживления - имплантаты еще не приняли соответствующую форму, кожа не привыкла к дополнительной тяжести.
Но, к своему превеликому удовольствию, и сама певица, и ее армия поклонников может уже оценить, каким в скорости будет ее декольте - грудь Анны Тринчер даже в медицинском бандаже уже выглядит весьма аппетитно.
Поклонники рады за своего кумира, но беспокоятся о здоровье Тринчер. Они советуют певице придерживаться медицинских рекомендаций - все остальное еще успеется:
"Пожалуйста, застегните корсет и носите по медицинским показаниям".
"Лучше придерживаться рекомендаций врача по носке корсета, чтоб не навредить себе, потом всем покажешь".
"Реабилитация очень важна, не нарушайте ее, а вообще очень круто получилось❤️"
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Ранее жена украинского боксера Александра Усика Екатерина удивила фанатов внешним видом после пластики.
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