17-летняя дочь Ольги Фреймут засветила фирменный бюст в пикантном мини

Злата Митчелл обладает тонким вкусом, и стильные наряды подбирает чтобы как можно выгоднее подчеркнуть свои изгибы.

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Злата Митчелл показала пышную фигуру в вечерних нарядах / instagram.com/zlata_mitchell

17-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, как и всякий подросток, много времени уделяет тусовкам и прогулкам с друзьями. Снимками она нередко делится на своей странице в Instagram.

Правда, фотоблог в режиме реального времени обновлять ей удается не всегда. К примеру, недавно Злата опубликовала фото, как она выразилась, "одной недели из февраля".

Снимки были сделаны в Лос-Анджелесе, где девушка живет и учится. В карусели присутствуют фотографии с вечеринок с друзьями, учебы и обычных будней подростка. В кадре Митчелл примеряет как и простые луки оверсайз, так и дерзкие вечерние наряды.

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Последние девушка выбирает с особенным мастерством - они идеально подчеркивают особенности ее пышной фигуры - объемные бюст и бедра, и тонкую талию.

На одном из фото Злата Митчелл позирует в нюдовом платье-чулке, на других - в черном мини с глубоким декольте и мужском пиджаке, который оказался гораздо длиннее подола ее платья.

Ранее вторая бывшая супруга Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк вылезла на стол в рваном топе и джинсовом мини, чтобы игриво попозировать на камеру.

Также чудесами гибкости удивила фанатов мексикано-американская актриса Сальма Хайек - 56-летняя звезда продемонстрировала исполнение сложного гимнастического трюка.

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