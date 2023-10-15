17-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными формами и осиной талией

Старшая дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл сейчас живет и учится в США. Девушка растет творческой личностью, и пробует свои силы в режиссуре и хореографии.
Злата экспериментирует с нарядами и образами, что ей удается с особым шармом подростка, который уже стремительно превращается в молодую женщину.
Так на Митчелл гармонично смотрятся и широкие джинсы с забавными футболками, и головокружительные вечерние наряды. Последние девушка выбирает так, чтобы они подчеркивали ее аппетитные изгибы. У Златы пышные формы и тонкая талия, что любой облегающий наряд превращает в образ с вау-эффектом.
На новых снимках, которыми она поделилась на своей странице в Instagram, Злата Митчелл позирует в платье-чулке без бретелек цвета фуксии. Очевидно, танцы помогают девушке держать себя в тонусе и создают фигуру "песочные часы".
Ранее Звезда "Сватов" и "Папика" Анна Кошмал в дерзком платье соблазнила поклонников гибким, рельефным телом. Актриса ежедневно занимается над совершенствованием своей формы.
Также украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях похвасталась обновленными после похудения формами в пикантном нижнем белье.
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