17-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась пышными формами и осиной талией

Злата Митчелл надела платье, мимо которого невозможно пройти.

https://stars.glavred.info/17-letnyaya-doch-olgi-freymut-pohvastalas-pyshnymi-formami-i-osinoy-taliey-10508545.html Ссылка скопирована

Злата Митчелл похвасталась фигурой в облегающем платье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata_mitchell

Старшая дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл сейчас живет и учится в США. Девушка растет творческой личностью, и пробует свои силы в режиссуре и хореографии.

Злата экспериментирует с нарядами и образами, что ей удается с особым шармом подростка, который уже стремительно превращается в молодую женщину.

Так на Митчелл гармонично смотрятся и широкие джинсы с забавными футболками, и головокружительные вечерние наряды. Последние девушка выбирает так, чтобы они подчеркивали ее аппетитные изгибы. У Златы пышные формы и тонкая талия, что любой облегающий наряд превращает в образ с вау-эффектом.

видео дня

На новых снимках, которыми она поделилась на своей странице в Instagram, Злата Митчелл позирует в платье-чулке без бретелек цвета фуксии. Очевидно, танцы помогают девушке держать себя в тонусе и создают фигуру "песочные часы".

Злата Митчелл похвасталась фигурой в облегающем платье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata_mitchell

Ранее Звезда "Сватов" и "Папика" Анна Кошмал в дерзком платье соблазнила поклонников гибким, рельефным телом. Актриса ежедневно занимается над совершенствованием своей формы.

Также украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях похвасталась обновленными после похудения формами в пикантном нижнем белье.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.