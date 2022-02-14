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155-киллограмовая модель Тесс Холлидей в микробикини прикрыла соски и пах кружевными сердечками

14 февраля 2022, 15:27
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Большая любовь от большой женщины и минимум одежды - пикантная фотосессия модели ко Дню святого Валентина удалась на славу.

Тесс Холлидей обнажилась в микробикини с сердцами / instagram.com/tessholliday

Американская модель плюс-сайз Тесс Холлидей поздравила поклонников с Днем всех влюбленных весьма необычным образом.

155-килограммовая красотка в паре с подругой, визажисткой Алиссой Мари Артистри, устроили эротическую фотосессию, окрестив себя купидонами.

Женщины с большой буквы нарядили свои пышные тела в микробикини на тоненьких завязочках, интимные места прикрыли кусочки ткани в форме сердечка, отороченные белым кружевом.

Холлидей с подругой позировали, стоя на коленях на красном пушистом ковре. "Купидоны говорят "привет", - подписала снимки плюс-сайз модель.

Стоит отметить, что ни Холлидей, ни ее компаньонка не смущаются выставлять несовершенства своих фигур напоказ. Напротив, своим примером они доказывают, что красоту и сексуальность женщины создают не идеальные формы, а желанной и привлекательной можно быть даже с растяжками и целлюлитом.

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Ранее Даша Астафьева позировала в черном блестящем бикини с разрезами, сквозь ткань которого проглядывала соблазнительная грудь модели с торчащими сосками.

Певица Виктория Смеюха, бывшая участница дуэта НеАнгелы, похвасталась безупречным телом и распахнула серебристый халатик, надетый на практически голое тело.

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