150 килограмм сексуальности: Тесс Холидей повторила культовый образ Джулии Робертс из Красотки

Наряд из любимого фильма модель мечтала надеть годами.
Американская плюс-сайз модель Тесс Холлидей поделилась с фанатами, какой костюм она выбрала для Хэллоуина в этом году.
Для праздничных фото модель позировала в культовом образе проститутки Вивиан Уорд из кинофильма Красотка. В оригинальном сюжете 1990 года роль исполняла Джулия Робертс.
А 31 год спустя соблазнительное платье Красотки примерила самая габаритная плюс-сайз модель в мире Тесс Холлидей.
Платье состоит из двух частей: белого топа на лямках и синей облегающей мини-юбки. Между собой эти два элемента объединены спереди металлическим кольцом.
Фото в культовом образе Холлидей подписала: "Большая ошибка. Большая. Огромная! А теперь мне пора на шоппинг (цитата из к/ф Красотка - прим. редактора)". Это один из моих самых любимых фильмов всех времен, и я хотела сделать это уже многие годы❤️"
Похоже, Тесс Холлидей примерила хэллоуинский костюм своей мечты, за что получила массу восторженных отзывов от фанатов.
Читайте такжеГорячий красавчик: как сейчас выглядит самый младший сын Майкла Джексона
Ранее роскошным хэллоуинским нарядом порадовала поклонников Екатерина Бужинская. Певица примерила черное кожаное платье с умопомрачительным вырезом.
Другие интересные новости:
- "Оберег от импотенции": Леся Никитюк в ультракоротком кожаном платье раззадорила сеть
- Полуголая Надя Дорофеева снялась без лифчика и удивила фанатов откровенным признанием
- "Трусы слетают": худощавая Jerry Heil озадачила поклонников откровенными фото в бикини
- Анастасия Волочкова в шпагате попала впросак из-за пошлостей
- Солистка группы Kazka Зарицкая сбросила 20 кило на "Танцях з зірками": фото до и после