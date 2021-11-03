150 килограмм сексуальности: Тесс Холидей повторила культовый образ Джулии Робертс из Красотки

Тесс Холлидей не стесняется примерять даже самые откровенные луки / instagram.com/tessholliday

Американская плюс-сайз модель Тесс Холлидей поделилась с фанатами, какой костюм она выбрала для Хэллоуина в этом году.

Для праздничных фото модель позировала в культовом образе проститутки Вивиан Уорд из кинофильма Красотка. В оригинальном сюжете 1990 года роль исполняла Джулия Робертс.

А 31 год спустя соблазнительное платье Красотки примерила самая габаритная плюс-сайз модель в мире Тесс Холлидей.

Платье состоит из двух частей: белого топа на лямках и синей облегающей мини-юбки. Между собой эти два элемента объединены спереди металлическим кольцом.

Фото в культовом образе Холлидей подписала: "Большая ошибка. Большая. Огромная! А теперь мне пора на шоппинг (цитата из к/ф Красотка - прим. редактора)". Это один из моих самых любимых фильмов всех времен, и я хотела сделать это уже многие годы❤️"

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Тесс Холлидей в образе из к/ф Красотка / instagram.com/tessholliday

Похоже, Тесс Холлидей примерила хэллоуинский костюм своей мечты, за что получила массу восторженных отзывов от фанатов.

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Ранее роскошным хэллоуинским нарядом порадовала поклонников Екатерина Бужинская. Певица примерила черное кожаное платье с умопомрачительным вырезом.

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